Италия

Бергамаски готовятся к перестановкам на вратарской позиции.

Аталанта работает над покупкой голкипера в том случае, если Пьерлуиджи Голлини покинет команду летом, сообщает Сalciostyle.

Потенциальному покупателю придется заплатить за вратаря бергамасков 25 миллионов евро, а подписание Перина оценивается в 8-10 миллионов евро.

В этом сезоне Маттиа выступает за Дженоа на правах аренды из Ювентуса. На его счету девять матчей и 12 пропущенных голов.

Напомним, что Перин очень подвержен травмам. Маттиа даже задумывался над завершением карьеры.