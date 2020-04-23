Италия

Голкипер не может справиться с постоянными травмами.

Голкипер Дженоа Маттиа Перин, контракт которого принадлежит Ювентусу, заявил, что уже рассматривал вариант с завершением карьеры, несмотря на то, что игроку только 27 лет.

"Я бы уже прекратил играть, если бы не возможность побороться за место в основе сборной Италии, потому что сборная — мое самое большое спортивное стремление".

"Когда я перестану чувствовать огонь внутри себя, это будет день, когда я уйду. Если честно, после двух тяжелых травм и двух операций на моем плече мне пришлось подумать о подобных вещах", — сказал Перин Instagram Live.

Ранее сообщалось, что конкурент Перина по Ювентусу, Джанлуиджи Буффон, продлит контракт с "бьянконери" на один год.