Италия

Место в нападении заняли Марадона, Соса и Лавесси.

Официальный твиттер Наполи опубликовал фотографию с одиннадцатью лучшими аргентинцами в истории клуба, тем самым составив символическую сборную из представителей этой страны в своем клубе.

Данным действием партенопейцы поздравили аргентинцев с 210-летием Майской революции.

В символической сборной не нашлось места Гонсало Игуаину, который защищал цвета клуба в период с 2013-го по 2016-й, забив 92 гола в 147 играх.

Вратарь: Мариано Андухар;

Защитники: Уго Кампаньяро, Федерико Фернандес, Роберто Айяла, Маурисио Пинеда;

Полузащитники: Даниэль Бертони, Хосе Соса, Хесус Датоло;

Нападающие: Диего Марадона, Роберто Соса, Эсекиэль Лавесси.

Ранее сообщалось, что дата возобновления Серии А станет известна 28 мая.