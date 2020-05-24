Италия

Министр Спорта Италии Винченцо Спадафора завил, что это будет 13 или 20 июня.

После того, как федерация футбола Италии по требованию Серии А доработала протокол возобновления сезона, осталось лишь утвердить дату начала матчей чемпионата.

"Федерация футбола Италии передала нам новый вариант протокола, – цитирует министра спорта Италии Tuttomercatoweb. – Мы его изучим и в четверг, 28 мая, на совещании с участием руководителей федерации и Серии А определим дату возобновления сезона. Думаю, это будет 13 или 20 июня".

"Что касается вопроса трансляций матчей, то мы, возможно, возьмем за образец модель, которую сейчас применяет в Германии Sky: трансляции на бесплатных каналах, возможность индивидуального заказа отдельных матчей для подписчиков и другое. Главное — избежать того, чтобы болельщики массово собирались на просмотр в барах".

Ранее сообщалось, что в связи с запретом правительства Италии проводить спортивные мероприятия до 14 июня включительно, возобновить Серию А с 13 июня будет невозможно.