Футболист считает, что не существует вещей, которые он не смог бы повторить на футбольном поле.
Криштиану Роналду, Getty Images
26 мая 2020, 12:18
Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что считает себя лучшим игроком в истории.
"Я не думаю, что есть кто-то лучше меня. Ни один игрок не делает того, чего я не смог бы сделать. Также есть некоторые мои вещи, которые не сможет повторить кто-то другой".
"Нет более полноценного игрока, чем я. Я лучший игрок в истории — в хорошие и плохие моменты", — цитирует португальца Daily Mail.
Ранее Marca "собрала" идеального форварда, выбрав лучшие качества различных футболистов, при этом отметив менталитет Криштиану Роналду.