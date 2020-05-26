Италия

Футболист считает, что не существует вещей, которые он не смог бы повторить на футбольном поле.

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что считает себя лучшим игроком в истории.

"Я не думаю, что есть кто-то лучше меня. Ни один игрок не делает того, чего я не смог бы сделать. Также есть некоторые мои вещи, которые не сможет повторить кто-то другой".

"Нет более полноценного игрока, чем я. Я лучший игрок в истории — в хорошие и плохие моменты", — цитирует португальца Daily Mail.

Ранее Marca "собрала" идеального форварда, выбрав лучшие качества различных футболистов, при этом отметив менталитет Криштиану Роналду.