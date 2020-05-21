Испанская газета выбрала лучше навыки для совершенного нападающего.
Криштиану Роналду, getty images
21 мая 2020, 18:14
Найти идеального нападающего — чуть не самая сложная и дорогостоящая задача в современном футболе. Испанская газета Marca предложила свой вариант совершенного бомбардира.
Сила: Роналдо
Скорость: Джейми Варди
Элегантность: Марко ван Бастен
Левая нога: Лионель Месси
Правая нога: Килиан Мбаппе
Игра головой: Карлос Сантильяна
Выжимание максимум из момента: Герд Мюллер
Голевое чутье: Гари Линикер
Менталитет: Криштиану Роналду
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