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Испанская газета выбрала лучше навыки для совершенного нападающего.

Найти идеального нападающего — чуть не самая сложная и дорогостоящая задача в современном футболе. Испанская газета Marca предложила свой вариант совершенного бомбардира.

Сила: Роналдо

Скорость: Джейми Варди

Элегантность: Марко ван Бастен

Левая нога: Лионель Месси

Правая нога: Килиан Мбаппе

Игра головой: Карлос Сантильяна

Выжимание максимум из момента: Герд Мюллер

Голевое чутье: Гари Линикер

Менталитет: Криштиану Роналду

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