"Россонери" прорабатывают варианты по подписанию португальца.
Флорентину, photo SL Benfica
26 мая 2020, 13:58
Милан продолжает работать над трансфером Флорентину Луиша из Бенфики. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.
Источник информирует, что существует вариант, при котором "россонери" арендуют 20-летнего опорника с последующим правом выкупа.
На данный момент переговоры проходят в оптимистичном ключе для итальянского клуба.
В нынешнем сезоне Флорентину провел за первую команду Бенфики 15 матчей, отметившись 1 результативной передачей.
Ранее одним из вариантов трансфера Флорентину в Милан был отъезд Пакеты в Бенфику.