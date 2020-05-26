Италия

"Россонери" прорабатывают варианты по подписанию португальца.

Милан продолжает работать над трансфером Флорентину Луиша из Бенфики. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

Источник информирует, что существует вариант, при котором "россонери" арендуют 20-летнего опорника с последующим правом выкупа.

На данный момент переговоры проходят в оптимистичном ключе для итальянского клуба.

В нынешнем сезоне Флорентину провел за первую команду Бенфики 15 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

Ранее одним из вариантов трансфера Флорентину в Милан был отъезд Пакеты в Бенфику.