Милан продолжает работать над трансфером Флорентину Луиша из Бенфики. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

Источник информирует, что существует вариант, при котором "россонери" арендуют 20-летнего опорника с последующим правом выкупа.

На данный момент переговоры проходят в оптимистичном ключе для итальянского клуба.

В нынешнем сезоне Флорентину провел за первую команду Бенфики 15 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

Ранее одним из вариантов трансфера Флорентину в Милан был отъезд Пакеты в Бенфику.