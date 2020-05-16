Португалия

Португальский клуб требует доплату в 15 миллионов евро от Милана.

Милан сможет заполучить Флорентину Луиша, если кроме Лукаса Пакеты отдаст Бенфике еще 15 миллионов евро — сообщает Calciomercato.com.

Пакета не входит в планы Милана на следующий сезон, при этом Бенфика оценивает Флорентину в 45 миллионов евро, а Лукаса — в 30 миллионов, поэтому требует доплату.

20-летний опорный полузащитник молодежной (U-20) сборной Португалии (18 матчей, 0 голов) Луиш провел за первую команду Бенфики 15 матчей (1 гол), за вторую — 69 поединков (1).

22-летний атакующий полузащитник национальной сборной Бразилии (11 матчей, 2 гола) Пакета выступал за Фламенго (95 матчей во всех турнирах, 18 голов), а в январе 2019 года перебрался в Милан (36, 1) за 38 миллионов евро