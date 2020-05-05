Франция

По всей видимости, футболист склонен к переходу в АПЛ.

Лакомый кусочек некоторых европейских грандов Виктор Осимхен принял решение не переезжать в чемпионат Италии. Об этом сообщает La Voix du Nord.

Несмотря на некоторые варианты от клубов Серии А, футболист не желает перебираться на Апеннины. В течении двух недель игрок встретится с руководством Лилля и обсудит дальнейшие планы.

Для самого Осимхена приоритетным вариантом является чемпионат Англии, о чем лично заявлял. Таким образом, "доги" в первую очередь будут рассматривать предложения именно из Туманного Альбиона, где на игрока претендуют Челси, Манчестер Юнайтед, Арсенал. Также зимой этого года сообщалось об интересе к игроку со стороны Реала и Барселоны.

Несколько дней назад французское СМИ сообщило, что Лилль получил предложение по Осимхену в размере 85 млн евро.

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