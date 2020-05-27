Италия

Похоже, форвард продолжит выступать за нынешнюю команду.

Эно Барвау, брат нападающего Брешии Марио Балотелли, заявил, что все трансферные слухи вокруг форварда не соответствуют действительности.

"Это все чепуха, я не понимаю, почему журналисты пишут определенные вещи. Марио тренируется как профессионал каждый день. Я не хочу говорить за него, но он спокоен касательно своего будущего".

"У него есть контракт с клубом, и это все, что имеет значение", — сказал он Calciomercato.it.

В текущем сезоне итальянский нападающий провел 19 поединков в футболке Брешии, отличившись пятью голами.