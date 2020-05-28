Италия

Форвард вновь стал свободным агентом.

Нападающий Марио Балотелли покинул Брешию. Об этом заявил президент клуба Массимо Челлино, отметив, что остался недоволен от сотрудничества с футболистом.

"Балотелли — странный парень, он больше не думает о нас, и я воспринимаю это как должное. Этот игрок просто немного анархичен. Его контракт автоматически аннулируется в случае вылета из Серии А, поэтому, по всей вероятности, он станет свободным агентом в следующем сезоне, учитывая наш статус", — цитирует президента Football Italia

"Мы не подписывали Балотелли просто, чтобы привлечь внимание, мы действительно верили, что он мог бы сделать важный вклад на поле. Я думал так, потому что Марио мне нравится. Теперь мы разочарованы в нем".

Балотелли перебрался в Брешию летом 2019-го в статусе свободного агента. За это время игрок провел 19 матчей, отметившись 5 голами.