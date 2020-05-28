Италия

"Нероверди" рассчитывают на игрока в следующем сезоне.

Представитель Серии А Сассуоло желает сохранить в своем составе лидера команды Жереми Бога. Об этом заявил генеральный директор "нероверди" Джованни Карневали:

"Мы намерены сохранить его. Бога сильно вырос, как игрок, и за это мы должны быть благодарны тренер Де Дзерби. Я верю в то, что Бога наденет футболку Сассуоло в следующем сезоне", — цитирует функционера Football Italia.

Напомним, за левым вингером ныне следят такие клубы как Челси, Рома, Барселона и Наполи. Недавно стало известно, что Челси не станет приобретать 23-летнего ивуарийца.

Контракт Бога с Сассуоло рассчитан до 2022 года, а по данным Transfermarkt, его стоимость составляет 16 млн евро.

В текущем сезоне Бога провел 25 матчей за "нероверди", отметившись 8 голами и 4 ассистами.