Лондонцы решили не пользоваться правом выкупа вингера.
Жереми Бога, getty images
25 мая 2020, 19:22
Челси решил не использовать опцию выкупа Жереми Бога, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
Вингер летом 2018 года перебрался в стан Сассуоло за 3 миллиона евро, но лондонцы сохранили за собой право обратной покупки.
В этом сезоне Бога 21 раз выходил в стартовом составе "нероверди", записав на свой счет восемь голов и два ассиста.
Напомним, что предметный интерес к вингеру проявляет Наполи. Клуб готов заплатить за него 20 миллионов евро.