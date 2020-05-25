Италия

Лондонцы решили не пользоваться правом выкупа вингера.

Челси решил не использовать опцию выкупа Жереми Бога, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Вингер летом 2018 года перебрался в стан Сассуоло за 3 миллиона евро, но лондонцы сохранили за собой право обратной покупки.

В этом сезоне Бога 21 раз выходил в стартовом составе "нероверди", записав на свой счет восемь голов и два ассиста.

Напомним, что предметный интерес к вингеру проявляет Наполи. Клуб готов заплатить за него 20 миллионов евро.