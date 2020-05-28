Италия

Видимо, период португальца на Апеннинах подходит к завершению.

Криштиану Роналду может завершить свой период пребывания в туринском Ювентусе после двух сезонов выступлений.

По информации журналиста Пьетро Бальцано Прота, 35-летний португалец близок к уходу из клуба по окончанию текущего сезона. Причины возможного расставания сторон неизвестны.

Роналду перебрался в Ювентус летом 2018-го из мадридского Реала за 117 млн евро, подписав контракт до 2022 года.

В текущем сезоне нападающий отыграл 32 матча за "старую синьору", отличившись 25 голами и 9 результативными передачами.

Недавно португалец заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории.