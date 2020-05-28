Италия

Итальянцы определились с датами возобновления турниров.

Возвращение Серии А запланировано на 20-е июня, а ответные поединки Кубка Италии состоятся 13-го июня, сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

"Представители ФФИ заверили меня, что есть план B (плей-офф и плей-аут) и план C (завершение турнира исходя из сегодняшней таблицы), которые могут быть приняты в случае приостановки чемпионата вновь".

"В свете всех этих событий мы можем сегодня сказать, что сезон может возобновиться с 20 июня. Я надеюсь, что с 13 по 20 июня мы сможем завершить Кубок Италии, поскольку это станет положительным сигналом для всей нации", — сказал Спадафора.

Ранее также стали известны даты и первые поединки после возобновления английской Премьер-лиги.