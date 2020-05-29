Италия

Француз не заинтересован в трансфере в миланский клуб.

Форвард лондонского Арсенала Александр Ляказетт может покинуть "канониров" в ближайшее трансферное окно.

Миланский Интер делал запрос по трансферу француза, однако, по информации Goal.com со ссылкой на L'Equipe, футболист отвергнул предложение "нерадзурри".

Таким образом, Интеру следует искать другую трансферную цель по замене Лаутаро Мартинесу, который близок к переходу в Барселону.

Ранее сообщалось, что Арсенал может обменять Ляказетта на Лемара из Атлетико.