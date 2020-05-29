Италия

Защитник рассказал о работе с французом.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал в своей автобиографии об игре полузащитника Поля Погба.

"Я помню момент, когда он пришел. Через три или четыре дня мои товарищи по команде посмотрели друг на друга и сказали: "Этот парень действительно хорош".

"Он пришел в качестве свободного агента из Манчестер Юнайтед, он был очень молод, и мы подумали, что он — один из тех, кого клубы используют лишь для работы на рынке".

"Однако, никто не ожидал, что он станет настоящим чемпионом. Поль быстро двигался, имея невероятное телосложение, он был волшебным, впечатляющим футболистом на поле", — написал Кьеллини.

Ранее капитан туринцев высказал свое мнение о трансфере Леонардо Бонуччи в Милан.