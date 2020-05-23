Италия

Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини продолжает выдавать провокационные "перлы".

Очередные цитаты из автобиографии Джорджо Кьеллини продолжают будоражить футбольную общественность.

"Когда Бонуччи решил сменить Ювентус на Милан, то, наверное, был в невменяемом состоянии, – цитирует капитана Ювентуса Tuttosport. – Не пойму, как он до такого додумался, ведь в жизни он совсем не такой нервный, как на поле. Скорее, вдумчивый и рассудительный".

"К сожалению, когда он совершил эту глупость, я несколько недель не был с командой, иначе я его отговорил бы. Точно так же, как и Конте... Когда меня нет, все разбегаются".

Ранее Кьеллини заявил, что из-за курения Маурицио Сарри провонялся, а Артуро Видаль чуть ли не алкоголик.

Стоит отметить, что Кьеллини уже пришлось извиняться за "наезд" на Марио Балотелли и получить жесткий ответ от Фелипе Мело.