Италия

Туринский клуб не будет пытаться сохранить боснийского хавбека.

Миралем Пьянич по-прежнему находится в сфере интересов Барселоны, сообщает Marca.

Каталонский клуб хотел обменять Артура на боснийца, однако бразилец против такого расклада.

Ювентус решил отказаться от попыток заполучить Артура и готов отпустить Пьянича. Клуб не собирается держаться за 30-летнего хавбека.

В качестве замены Пьяничу, Ювентус рассматривает варианты с Жоржиньо (Челси) и Леандро Паредесом (ПСЖ).