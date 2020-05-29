Туринский клуб не будет пытаться сохранить боснийского хавбека.
МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ, GETTY IMAGES
29 мая 2020, 20:35
Миралем Пьянич по-прежнему находится в сфере интересов Барселоны, сообщает Marca.
Каталонский клуб хотел обменять Артура на боснийца, однако бразилец против такого расклада.
Ювентус решил отказаться от попыток заполучить Артура и готов отпустить Пьянича. Клуб не собирается держаться за 30-летнего хавбека.
В качестве замены Пьяничу, Ювентус рассматривает варианты с Жоржиньо (Челси) и Леандро Паредесом (ПСЖ).