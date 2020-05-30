Италия

Если аргентинец все же перейдет в Ювентус, это принесет "нерадзурри" финансовую выгоду.

Интер согласился продать Мауро Икарди в ПСЖ со скидкой — за 50 млн евро и еще восемь миллионов в виде бонусов. Но при этом "нерадзурри" включили в договор пункт, согласно которому получат еще 15 млн евро, если парижане продадут форварда в Италию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Интерес к Икарди долго приписывали Ювентусу, и таким образом Интер хочет обезопасить себя от того, чтобы Мауро усилил конкурента.

Икарди выступал за Интер с 2013 года. Он отметился 124 голами в 219 матчах за клуб. Мауро покинул "нерадзурри" после конфликта с клубом, в результате которого не только потерял капитанскую повязку, но и стал ненужным новому тренеру Антонио Конте.

В составе ПСЖ на счету форварда 20 голов в 31 матче во всех турнирах.