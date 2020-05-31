Италия

Пабло Каро назвал сумму, за которую можно выкупить его клиента у Сан Лоренсо.

Уровень выступлений нападающего Сан-Лоренсо Адольфо Гаича вызвал интерес у многих итальянских клубов. По словам футбольного агента Пабло Каро, который представляет интересы 21-летнего аргентинца, его клиент хотел бы перебраться в Серию А.

"Гаич хотел бы переехать в Италию, но в нем заинтересованы многие клубы. В его контракте есть пункт о выпуске за 13 миллионов евро, но можно договориться и за меньшую сумму", — приводит слова агента Calciomercato.it.

В текущем сезоне аргентинской Суперлиги форвард провел 12 поединков, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что Адольфо Гаич попал в сферу интересов Ромы, Милана и Наполи.