Пабло Каро назвал сумму, за которую можно выкупить его клиента у Сан Лоренсо.
АДОЛЬФО ГАИЧ, GETTY IMAGES
31 мая 2020, 12:19
Уровень выступлений нападающего Сан-Лоренсо Адольфо Гаича вызвал интерес у многих итальянских клубов. По словам футбольного агента Пабло Каро, который представляет интересы 21-летнего аргентинца, его клиент хотел бы перебраться в Серию А.
"Гаич хотел бы переехать в Италию, но в нем заинтересованы многие клубы. В его контракте есть пункт о выпуске за 13 миллионов евро, но можно договориться и за меньшую сумму", — приводит слова агента Calciomercato.it.
В текущем сезоне аргентинской Суперлиги форвард провел 12 поединков, в которых забил пять голов.
Ранее сообщалось, что Адольфо Гаич попал в сферу интересов Ромы, Милана и Наполи.