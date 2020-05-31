Наполи сделает скидку не итальянскому клубу при трансфере Милика

Италия

Неаполитанцы не хотят укреплять конкурента.

Руководство Наполи осведомлено об интересе Ювентуса к нападающему Аркадиушу Милику, и готово продать игрока за 50 миллионов евро, сообщает La Repubblica.

Тем не менее, "партенопеи" готовы сделать скидку команде из другого чемпионата, так как неаполитанцы не горят желанием укреплять конкурента.

Напомним, что нынешний контракт Милика с Наполи истекает летом 2021 года, однако сторонам не удалось прийти к соглашению касательно его продления. В нынешнем сезоне форвард забил 12 голов в 22 матчах за команду в Серии А и Лиге чемпионов.