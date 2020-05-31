Италия

Даниэле Базелли получил серьезную травму в ходе тренировочного процесса.

Весьма вероятно, что сезон для полузащитника Торино Даниэле Базелли завершен.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 28-летний хавбек повредил крестообразную связку колена. Даниэле пройдет дополнительный осмотр, но все ведет к тому, что он не поможет туринцам в этом сезоне.

Повреждение полузащитник получил в ходе тренировки.

В сезоне-2019/20 Базелли отыграл 16 матчей в Серии А: на его счету два ассиста.