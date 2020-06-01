Марио Балотелли отстранен от тренировок с Брешией и теперь вопрос перешел в юридическую плоскость.

Как сообщает журналист Николо Скира, стороны уже наняли юристов для решения данного вопроса. 29-летний футболист хочет вернуться в команду, либо же получить компенсацию.

В любом случае, летом Балотелли уже официально не будет в Брешии.

Балотелли перебрался в Брешию летом 2019-го в статусе свободного агента. За это время игрок провел 19 матчей, отметившись 5 голами.
Ранее сообщалось, что сейчас у форварда есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Турции и Бразилии