Марио Балотелли отстранен от тренировок с Брешией и теперь вопрос перешел в юридическую плоскость.

Как сообщает журналист Николо Скира, стороны уже наняли юристов для решения данного вопроса. 29-летний футболист хочет вернуться в команду, либо же получить компенсацию.

В любом случае, летом Балотелли уже официально не будет в Брешии.