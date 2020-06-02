Хавбек нацелен вновь надеть футболку "джаллоросси".
Раджа Наингголан, getty images
02 июня 2020, 18:55
Полузащитник Карьяри Раджа Наингголан, контракт которого принадлежит Интеру, хочет в ближайшее межсезонье вернуться в Рому, утверждает Calcio Mercato.
Напомним, бельгийский футболист защищал цвета римлян с 2014 по 2018 год, после чего присоединился к "нерадзурри" за 38 миллионов евро.
По данным источника, Интер готов выслушать предложения по игроку, но лишь о полноценной продаже, а не очередной аренде.
Ранее президент Кальяри заявил, что доволен игрой Наингголана и готов приобрести его в свою команду.