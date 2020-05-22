Италия

Томмазо Джулини положительно отозвался о бельгийском хавбеке.

Президент Кальяри Томмазо Джулини высказался о будущем полузащитника своей команды Раджи Наигголана, права на которого принадлежат Интеру. По словам функционера, "нерадзурри" пока не определились, нужен ли им 32-летний бельгиец.

"У Наингголана образцовая личность, и в этом году Интер уже пытался подписать таких игроков. На мой взгляд, он подошел бы любому топ-клубу, и Интеру необходимо приложить множество усилий, чтобы его удержать".

"В ином случае, подписать Раджу можем и мы. Это зависит от Интера, который пока не вскрывает карты, и мы еще не рассмотрели будущее Наигголана", — приводит слова Джулини Football Italia со ссылкой на Telelombardia.

Ранее сообщалось, что одним из фаворитов на подписание Наингголана является Фиорентина. Сам футболист хотел бы вернуться в Рому.