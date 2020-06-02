Италия

Защитник может продолжить карьеру в составе неаполитанской команды.

Наполи проявляет интерес к Адаму Сумаоро, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Secolo XIX.

По информации источника, в лице 27-летнего центрбека клуб видит замену Калиду Кулибали, если тот все же покинет Неаполь.

Примечательно, что права на Сумаоро принадлежат Лиллю, а у Дженоа, за который он выступает сейчас, есть опция выкупа за 10 миллионов евро. Клуб готов воспользоваться ею.

Отметим, что до перехода в Дженоа Адама провел всю карьеру в Лилле.