Италия

Полузащитник не хотел предавать Ювентус и выбрал переход в чемпионат России.

В сентябре 2018 года Маркизио пополнил состав Зенита на правах свободного агента.

"Я перешел в Зенит, чтобы не предавать Ювентус. Поэтому я выбрал другой чемпионат, а не клуб из Серии А. Это и было главной причиной".

"Также могу сказать, что у меня всегда было желание получить опыт игры за границей. Это был опыт для всей семьи", — приводит слова Клаудио Маркизио Tuttosport.

Напомним, Маркизио завершил карьеру футболиста в октябре прошлого года. Последним клубом 34-летнего итальянца стал питерский Зенит.