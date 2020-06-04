Италия

Мино Райола работает над потенциальным уходом футболиста из МЮ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард в скором времени может поменять клубную прописку.

Игрок рассматривает вариант перехода в Милан. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на The Independent. Англичанин связывался с уехавшими из МЮ в Серию А Крисом Смоллингом и Эшли Янгом, расспрашивая их о жизни в Италии.

27-летний англичанин жаждет сменить клубную прописку из-за отсутствия должного количества игрового времени в команде Оле-Гуннара Солскьяера.

Будущим потенциальным трансфером футболиста из МЮ уже занимается агент футболиста Мино Райола.

Контракт Лингарда с манкунианцами рассчитан до 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 17,5 млн евро.