Италия

Во время игры у каждой из команд будет по три слота для проведения замен.

В Италии одобрили правило пяти замен для матчей Серии А после возобновления чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.

У каждой из команд будет по три слота для проведения замен во время игры, а также это можно будет сделать в перерыве.

Также неиспользованные замены во время основного времени можно будет использовать в дополнительное время.

Напомним, возобновление Серии А запланировано на 20 июня.