Во время игры у каждой из команд будет по три слота для проведения замен.
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05 июня 2020, 22:23
В Италии одобрили правило пяти замен для матчей Серии А после возобновления чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.
У каждой из команд будет по три слота для проведения замен во время игры, а также это можно будет сделать в перерыве.
Также неиспользованные замены во время основного времени можно будет использовать в дополнительное время.
Напомним, возобновление Серии А запланировано на 20 июня.