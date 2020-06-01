Италия

Стал известен календарь оставшихся матчей чемпионата Италии.

Серия А опубликовала календарь на остаток сезона. Игры возобновятся 20 июня, а завершить чемпионат-2019/20 хотят в начале августа.

Поединки будут проходить без зрителей. Чтобы болельщики смогли посмотреть больше футбола на экранах, матчи будут играться практически ежедневно – за весь период только 6 дней будут без поединков.

Турнир возобновится матчем 25-го тура между Торино и Пармой, который стартует 20 июня в 20:30 по киевскому времени. В тот же день в 22:45 сыграют Верона и Кальяри.

21 июня в 20:30 Аталанта примет Сассуоло, а Интер в 22:45 встретится с Сампдорией.

На данный момент в турнирной таблице лидирует Ювентус с 63 очками, у Лацио на один пункт меньше. Обе команды успели сыграть по 26 поединков.

Еще одна сильно пострадавшая от коронавируса страна, Испания, возобновит чемпионат на неделю раньше — 13 июня.