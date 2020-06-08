Италия

Миланцам игрок достанется абсолютно бесплатно.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген в ближайшее трансферное окно станет игроком миланского Интера. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на CorSport.

В конце текущего сезона у 33-летнего бельгийца заканчивается контракт со "шпорами". Продлевать действующее соглашение игрок не намерен, а потому получит статус свободного агента.

Такой ход событий поможет Интеру подписать игрока абсолютно бесплатно. Игрок и "нерадзурри" уже достигли соглашения в переговорах.

В нынешнем сезоне Вертонген отыграл 26 матчей за Тоттенхэм, отметившись 2 голами и 1 ассистом.