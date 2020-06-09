Италия

"Джаллоросси" же желают получить за футболиста 60 млн евро.

Туринский Ювентус намерен подписать атакующего полузащитника Ромы Николо Дзаньоло. Об этом информирует Football Italia.

За 20-летнего футболиста "старая синьора" готова предложить римлянам двух своих игроков — Федерико Бернардески и Даниэле Ругани.

Тем не менее, "джаллоросси" намерены получить исключительно деньги, а именно 60 млн евро.

Контракт Дзаньоло с Ромой рассчитан до 2024 года.

На данный момент футболист восстанавливается после тяжелой травмы. В январе этого года итальянец порвал крестообразные связки колена. Предварительно, Дзаньоло может вернуться на футбольное поле в конце августа.