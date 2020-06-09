Италия

Бывший голкипер близок к переходу в туринский клуб, но не как игрок.

Марко Сторари возвращается в Ювентус, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По информации источника, 43-летний экс-вратарь займет должность одного из директоров, но не уточняется, какую именно.

Напомним, что Сторари выступал за Ювентус с 2010 по 2015 год, сыграв в общей сложности 64 поединка.

Также Марко успел поиграть за Перуджу, Анкону, Наполи, Мессину, Леванте, Сампдорию, Кальяри и Милан.