Италия

Нападающий Интера может продолжить карьеру в Бергамо.

Себастьяно Эспозито входит в сферу интересов Аталанты. Бергамаски уже сделали запрос по футболисту, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Интер не против продать футболиста, но только с условием, что в договоре будет прописана возможность обратного выкупа. Миланцы по такой же формуле продали другого молодого форварда, Андреа Пинамонти, в Дженоа.

"Нерадзурри" при этом ведут работу по продлению контракта с Себастьяно. Футболист пока отказывается, потому что хочет получать не предлагаемые 800 тысяч евро ежегодно, а минимум один миллион без учета бонусов.

Также интерес к Эспозито приписывали Беневенто и Вероне, но эти клубы рассчитывали только на аренду игрока.

В нынешнем сезоне 17-летний Эспозито забил один гол в пяти матчах за Интер в Серии А, в которых наиграл в сумме 179 минут.