Италия

Нападающий "нерадзурри" не может сойтись с клубом в размере зарплаты.

Молодой форвард Интера Себастьяно Эспозито отказывается подписывать новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Причина банальна – размер заработной платы. Интер предлагает 800 тысяч евро в год и соглашение до 2025. Эспозито, который уже сменил агента, просит минимум миллион евро в год без учета бонусов.

В нынешнем сезоне 17-летний Эспозито забил один гол в пяти матчах за Интер в Серии А, в которых наиграл в сумме 179 минут.

Туринское издание Tuttosport утверждает, что Интер ведет работу над усилением атаки, и одним из потенциальных вариантов для "нерадзурри" является экс-форвард Ювентуса Альваро Мората, сейчас выступающий за Атлетико.