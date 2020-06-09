Хавбек может пропустить рестарт сезона в Серии А.
РАДЖА НАИНГГОЛАН, GETTY IMAGES
09 июня 2020, 23:57
Раджан Наингголан рискует пропустить продолжение сезона в Серии А, сообщает официальный сайт Кальяри.
32-летний футболист получил травму голени и с большой долей вероятности пропустит первый матч против Вероны 20 июня.
В текущем сезоне бельгиец провел 21 матч в чемпионате Италии: на его счету пять голов и пять ассистов.
Ранее сообщалось, что Интер хочет обменять Наингголана на Дзаньоло с доплатой.