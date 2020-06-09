Италия

Хавбек может пропустить рестарт сезона в Серии А.

Раджан Наингголан рискует пропустить продолжение сезона в Серии А, сообщает официальный сайт Кальяри.

32-летний футболист получил травму голени и с большой долей вероятности пропустит первый матч против Вероны 20 июня.

В текущем сезоне бельгиец провел 21 матч в чемпионате Италии: на его счету пять голов и пять ассистов.

Ранее сообщалось, что Интер хочет обменять Наингголана на Дзаньоло с доплатой.