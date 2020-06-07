Италия

"Нерадзурри" намерены вернуть бывшего игрока.

Руководство Интера желает обменять полузащитника Раджу Наингголана на хавбека Ромы Николо Дзаньоло, добавив к сделке определенную сумму, сообщает La Repubblica.

По данным источника, "нерадзурри" хотят сыграть на желании бельгийского футболиста вернуться в стан римлян. Кроме того, Интер имеет право на 15 процентов с последующей продажи Дзаньоло, чем также можно воспользоваться в потенциальной сделке.

В текущем сезоне Дзаньоло провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что молодой футболист может и вовсе покинуть пределы Италии, так как в его услугах заинтересован Ливерпуль.