Италия

На Апеннинах безопасность превыше всего.

Министр здравоохранения Италии Карло Сибилия рассказал о том, когда в стране возможен будет допуск болельщиков на трибуны.

"Футбол без фанатов — не то. Хочется видеть матчи с болельщиками, но нам стоит быть осторожными. Возможно, где-то в конце августа или уже в сентябре мы попробуем открыть арены. Одно дело — относительно небольшие кинотеатры, а другое — безопасно разместить хотя бы 10 тысяч человек на стадионе", — цитирует чиновника Football Italia.

Напомним, рестарт Серии А запланирован на 20 июня. В случае появления новых заражений, сезон завершится посредством плей-офф.