Италия

Клубы Серии А протестуют против волевых решений федерации футбола Италии.

После того, как ФФИ определила команды, повысившиеся и понизившиеся в классе в низших итальянских лигах, президент федерации Габриэле Гравина объявил клубам Серии А, что случится, если будут зафиксированы новые случаи заражения среди футболистов или сотрудников — сообщает Corriere dello Sport.

Во-первых, "регулярный" чемпионат, рестарт которого запланирован на 20 июня, будет остановлен, после чего будет разыгран плей-офф за чемпионство, места в Лиге чемпионов, места в Лиге Европы и в зоне вылета. По какому принципу будут избираться команды в эти четыре мини-турнира — неизвестно.

Во-вторых, образована "экспертная группа", которая будет определять степень вины руководства клубов в заражении и назначать наказания: от денежных штрафов до снятия очков (вплоть до отправки на последнее место).

Руководители клубов Серии А крайне негативно восприняло подобные идеи, назвав их "авторитарными", причем некоторые из них в телефонных разговорах между собой сравнили стиль правления Гравины с принципами дуче...

Клубы Серии А намерены бороться против того, чтобы федерация навязывала им свои решения, а директор Интера Беппе Маротта заявил, что пора Серии А стать такой же независимой структурой, как Премьер-лига в Англии.

Чем закончится этот конфликт — пока неизвестно, но итальянские СМИ сходятся на том, что своим авторитаризмом Гравина окончательно лишился поддержки Серии А на грядущих выборах президента федерации футбола Италии.