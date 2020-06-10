Италия

Словак в будущем может перебраться в Мадрид.

Мадридский Реал определил защитника Интера Милана Шкриниара в качестве потенциальном замены 34-летнему Серхио Рамосу, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, "бланкос" обратились к итальянцам с просьбой сообщить цену на словакского футболиста. Отмечается, что "нерадзурри" готовы продать игрока за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 23 поединка в рамках Серии А, в которых он отметился одной результативной передачей и заработал шесть желтых карточек.