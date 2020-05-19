Испания

Каталонский клуб ищет варианты усиления линии обороны.

Барселона собирается подписать защитника Интера Милана Шкриньяра, если команду покинет Самуэль Умтити, сообщает Mundo Deportivo.

Соглашение словацкого защитника с "нерадзурри" действительно до лета 2023 года.

В текущем сезоне защитник провел 23 поединка в рамках Серии А, в которых он отметился одной результативной передачей и заработал шесть желтых карточек.

Барселона уже рассматривала вариант с продажей Самуэля Умтити, оценив защитника в 50 миллионов евро.