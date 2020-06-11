Италия

Испанский вингер может все же остаться на Сан-Паоло.

Наполи пытается убедить Хосе Кальехона остаться в клубе, поэтому предложил ему двухлетний контракт, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Теперь расставание с 33-летним испанцем не выглядит делом решенным, как это было ранее.

С января слухи прочили вингеру уход из клуба. В последние недели его связывали с возвращением в чемпионат Испании.

Однако президент Наполи Аурелио Де Лаурентис поменял свое мнение по этому вопросу и начал переговоры о продлении контракта с ветераном.

Кальехон перешел в Наполи летом 2013 года из Реала. Все семь лет он был ключевым игроком для клуба. На его счету 80 голов и 77 ассистов в 336 играх за неаполитанцев.

Наполи занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от топ-4 на девять очков. Следующий матч команда проведет против Вероны 23 июня.