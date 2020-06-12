Италия

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок между командами.

Итальянские команды продолжает возвращаться к борьбе во внутренних соревнованиях после длительной паузы. Во второй полуфинальной паре Кубка Италии Наполи примет на своем поле Интер. Первая встреча команд завершилась выездной победой неаполитанцев со счетом 1:0.

Букмекеры считают Наполи более вероятным победителем этой дуэли. Так, Parimatch дает на проход "адзурри" коэффициент 1,47, а итоговый успех Интера оценивается в 2,85.

Что касается основного времени матча, то коэффициент на победу Наполи составляет 2,75, тогда как победа миланского клуба оценивается в 2,5. Шансы на ничью – 3,65.

Матч Наполи – Интер состоится в Неаполе в субботу, 13 июня, и начнется в 22:00 по киевскому времени.