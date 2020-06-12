Италия

Предлагаем вашему вниманию трансляцию ответного поединка полуфинала Кубка Италии.

Во втором полуфинальном матче Кубка Италии Наполи примет на своем поле Интер. Первая встреча команд на Сан-Сиро завершился победой неаполитанского клуба со счетом 1:0.

Подопечные Дженнаро Гаттузо видятся фаворитом этой дуэли, однако добиться успешного для себя результата им будет крайне непросто. Встреча команд в Неаполе в январе этого года в рамках Серии А завершилась победой "нерадзурри" со счетом 3:1.

Выделить фаворита этого противостояния сложно, поскольку неизвестно, в каких кондициях они вернутся после длительной паузы

Матч Наполи – Интер состоится на Сан Паоло в субботу, 13 июня, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно также в текстовой трансляции на Football.ua.