Италия

12 июня в рамках ответного поединка полуфинала Кубка Италии Ювентус на своем стадионе примет Милан.

Футбол наконец возвращается в Италию. Первым поединком после рестарта суждено было стать полуфинальное противостояние в рамках национального Кубка, в котором Ювентус сразится с Миланом. Напомним, по регламенту команды играют повторный матч, а первая их встреча на поле "россонери" завершилась со счетом 1:1.

Приглашаем читателей Football.ua наблюдать за текстовой онлайн-трансляцией матча, которая начнется в 22:00.