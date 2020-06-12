"Нерадзурри" не готовы платить уругвайцу желаемую им сумму.
Эдинсон Кавани, Getty Images
12 июня 2020, 14:03
Нападающий Эдинсон Кавани вряд ли станет игроком миланского Интера. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Уругваец не намерен идти на снижение заработной платы в новом клубе и желает получать не менее 12 млн евро в год.
Такие финансовые аппетиты футболиста не устраивают руководство Интера, поэтому переговоры зашли в тупик.
Контракт Кавани с Пари Сен-Жермен истекает этим летом.
Ранее сообщалось, что от Кавани также отказалась Бока Хуниорс.