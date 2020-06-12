Италия

"Нерадзурри" не готовы платить уругвайцу желаемую им сумму.

Нападающий Эдинсон Кавани вряд ли станет игроком миланского Интера. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уругваец не намерен идти на снижение заработной платы в новом клубе и желает получать не менее 12 млн евро в год.

Такие финансовые аппетиты футболиста не устраивают руководство Интера, поэтому переговоры зашли в тупик.

Контракт Кавани с Пари Сен-Жермен истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что от Кавани также отказалась Бока Хуниорс.