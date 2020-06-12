Нападающий Эдинсон Кавани вряд ли станет игроком миланского Интера. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уругваец не намерен идти на снижение заработной платы в новом клубе и желает получать не менее 12 млн евро в год.

Такие финансовые аппетиты футболиста не устраивают руководство Интера, поэтому переговоры зашли в тупик.

Контракт Кавани с Пари Сен-Жермен истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что от Кавани также отказалась Бока Хуниорс.