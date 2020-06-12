Италия

Туринский клуб не рассчитывает на валлийского полузащитника.

Ювентус выставил на трансфер Аарона Рэмси, сообщает Daily Mail.

По информации источника, туринский коллектив намерен продать валлийца из-за финансового кризиса, который появился из-за коронавируса.

Также у Рэмси очень высокая заработная плата – она составляет 400 тысяч фунтов в неделю.

Ювентус уведомил неназванные два топ-клуба АПЛ, предложив им услуги валлийца.

Напомним, что Рэмси пополнил состав Ювентус летом 2019 года, перейдя из Арсенала на правах свободного агента.