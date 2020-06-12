Подопечные Сарри не смогли открыть счет в большинстве, но прошли дальше.
Дибала и Кессье, фото getty images
12 июня 2020, 23:59
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ювентус — Милан 0:0 (первый матч — 1:1)
Ювентус: Буффон — Данило (Куадрадо, 86), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Пьянич (Хедира, 62), Бентанкур, Матюиди (Рабио, 62) — Дибала, Роналду, Коста (Бернардески, 62)
Милан: Дж. Доннарумма — Конти (Салемакерс, 88), Кьяер, Романьоли, Калабрия (Лаксальт, 88) — Бонавентура (Леау, 53), Беннасер, Кессье (Крунич, 81) — Пакета (Коломбо, 82), Ребич, Чалханоглу
Предупреждения: Пьянич, Хедира — Конти
Удаление: Ребич, 17 (грубая игра)
На 16-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти (штанга).