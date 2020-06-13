Италия

Бельгийский форвард отличился в воротах Интера в Кубке Италии.

В ответном матче полуфинала Кубка Италии Наполи играет против Интера.

На 41-й минуте игры голом отличился Дрис Мертенс. Таким образом, 33-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории Наполи (122 гола).

Он обошел Марека Гамшика, у которого на один гол меньше – 121.

Напомним, что на третьей строчке легендарный Диего Марадона – 115 мячей.

Ранее сообщалось, что Мертенс продлит контракт с Наполи на два года.