Бельгийский форвард отличился в воротах Интера в Кубке Италии.
ДРИС МЕРТЕНС, GETTY IMAGES
13 июня 2020, 23:35
В ответном матче полуфинала Кубка Италии Наполи играет против Интера.
На 41-й минуте игры голом отличился Дрис Мертенс. Таким образом, 33-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории Наполи (122 гола).
Он обошел Марека Гамшика, у которого на один гол меньше – 121.
Напомним, что на третьей строчке легендарный Диего Марадона – 115 мячей.
Ранее сообщалось, что Мертенс продлит контракт с Наполи на два года.